Устроившие бунт в российской колонии заключенные пожаловались на пытки

ТАСС со ссылкой на ОНК: бунтующие в ИК Владикавказа заключенные пожаловались на пытки

Заключенные исправительной колонии №1 во Владикавказе, устроившие бунт 15 октября, пожаловались на пытки. Об этом сообщили ТАСС в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

По данным ОНК, на горячую линию Минюста по борьбе с пытками в местах лишения свободы поступили сведения о нарушении прав заключенных в колонии.

Источник в правоохранительных органах региона уточнил, что ситуацию будет расследовать Следственный комитет. «Делом конфликта в колонии, очевидно, будет заниматься Следственный комитет», — сказал собеседник.

15 октября издание Baza сообщило, что почти шестьсот заключенных устроили бунт в исправительной колонии №1 во Владикавказе. Однако, по данным ТАСС, к бунту причастны 200 заключенных. Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, беспорядки в колонии начались с драки между двумя группами заключенных. Попытка сотрудников колонии разнять их переросла в массовую драку с сотрудниками исправительного учреждения. К 22:00 силовики подавили бунт.