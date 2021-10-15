Появились подробности бунта заключенных колонии строгого режима во Владикавказе

Сотрудники УФСИН были готовы к бунту заключенных колонии строгого режима во Владикавказе

Бунт во Владикавказской колонии №1 назревал последние несколько дней, сотрудники УФСИН были к нему готовы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Беспорядки начались в пятницу, 15 октября, примерно в 15:30. Сотрудники управления были подняты по тревоге. По предварительным данным, ранее один из заключенных нитками зашил себе рот и попытался объявить голодовку.

Ранее сообщалось, что почти шестьсот заключенных устроили бунт в исправительной колонии №1 во Владикавказе. Причины инцидента пока неизвестны. По информации источника, арестанты разбили камеры наблюдения и внутренние двери в колонии. К территории учреждения стягивают силы Росгвардии, прилегающие улицы оцеплены сотрудниками ДПС. Источник ТАСС отметил, что бунт устроили около 200 человек.

