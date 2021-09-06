В российской колонии изучат кадры с камер наблюдения после бунта заключенных

Специалисты проверят записи с камер видеонаблюдения после бунта в хабаровской колонии

Специалисты проверят записи c камер видеонаблюдения в хабаровской исправительной колонии строгого режима №14 (ИК-14), где произошла массовая драка заключенных. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

В настоящее время в ИК-14 в Амурске проводятся оперативно-следственные мероприятия, работают сотрудники краевого аппарата управления, прокуратуры региона, следственных органов, проверяются записи с камер видеонаблюдения

В учреждение прибыл начальник аппарата управления генерал-майор внутренней службы Юрий Дорохин для выяснения всех причин и обстоятельств.

В колонию также прибыли представители общественной наблюдательной комиссии края. В Хабаровский край направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России.

На данный момент колония работает в штатном режиме.

Ранее, 5 сентября, в хабаровской колонии строгого режима ИК-14 подняли бунт после конфликта между заключенными, сотрудничающими с администрацией, и заключенными, живущими по воровским «понятиям». Погибли два человека, четверо получили ранения. Среди погибших бывший фитнес-тренер Артем Ефин. Ему нанесли несколько ножевых ранений.