В российской колонии подняли бунт

В колонии строгого режима ИК-14 в Хабаровском крае заключенные подняли бунт, двое погибли

В хабаровской колонии строгого режима ИК-14 подняли бунт после конфликта между заключенными, сотрудничающими с администрацией, и заключенными, живущими по воровским «понятиям». Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По данным Telegram-канала «112», погибли двое заключенных. В тяжелом состоянии госпитализированы пять человек.

В колонию ввели спецназ УФСИН, сотрудники переведены на работу в усиленном режиме.

Как сообщил источник, близкий к происшествию, конфликт между «красными» (поддерживающими администрацию) и «черными» (живущими «по понятиям») начался еще несколько дней назад. Причиной конфликта называют убийство «положенца» (вора в законе).

Ранее пятеро заключенных, в том числе фигурант дела об убийстве, сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре.

