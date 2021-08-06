Из подмосковного изолятора сбежали пятеро заключенных

Пятеро заключенных, в том числе фигурант дела об убийстве, сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, побег совершили Александр Мавриди, предполагаемый убийца «колбасного короля» Владимира Маругова, а также Николай Тетеря, Александр Бутнару, Иван Цуркану, Денис Грозаву.

Это произошло после того, как дежурный ИВС перевел Мавриди из седьмой камеры в четвертую по просьбе одного из заключенных и забыл закрыть «кормушку». В результате беглецы скрутили замок в камере, после чего сорвали навесной замок на воротах. При этом в камере остались еще двое заключенных — они утверждают, что ничего не видели.

Издание Baza в своем Telegram-канале в свою очередь пишет, что заключенные сбежали из СИЗО в ночь на 6 августа. По одной из версий, они вышли через заднюю дверь изолятора. При себе у сбежавших нет оружия.