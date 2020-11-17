Задержан соучастник убийства «колбасного короля» Подмосковья

В Казани оперативники подмосковного уголовного розыска нашли и задержали соучастника убийства «колбасного короля» Владимира Маругова. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, задержанный — Паша Ахмедов, 1971 года рождения. Правоохранители получили информацию о том, что второй участник разбойного нападения на дом бизнесмена поехал на автомобиле из Московской области в Казань. Там был установлен адрес, где он прячется. На выходе из жилища Ахмедова взяли силовики.

В настоящее время подозреваемого этапируют в Москву для допроса у следователя.

Предполагаемым убийцей Маругова следствие считает уроженца Казахстана 1971 года рождения Александра Мавриди — он выстрелил в Маругова из арбалета, в результате чего тот скончался.

По данным следствия, 1 ноября Мавриди и Ахмедов приобрели в одном из торговых центров в Москве арбалет. Они пробрались в баню, расположенную на территории домовладения Маругова в деревне Аносино, где на тот момент проводил время предприниматель со своей сожительницей. После его убийства Ахмедов и Мавриди скрылись, сообщила «Ленте.ру» представитель подмосковного управления Следственного комитета России Ольга Врадий.