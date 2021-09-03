Сбежавшего из российской колонии заключенного задержали на угнанном автомобиле

Сотрудники отдела розыска оперативного Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) России по Новосибирской области в Ленинском районе совместно с коллегами из Омской области задержали осужденного, сбежавшего из колонии-поселения в Омской области. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

26 августа заключенный Овчинников самовольно покинул участок исправительной колонии № 8 (ИК-8) в Омской области и был объявлен в федеральный розыск. Сразу после побега он угнал автомобиль ВАЗ-2107, на котором доехал до Новосибирска, где и был задержан оперативниками.

Ранее, 1 сентября, в Московской области суд избрал меру пресечения временно исполняющему обязанности начальника изолятора временного содержания (ИВС) Истры, откуда сбежали пятеро заключенных.

В ночь на 6 августа из подмосковного изолятора сбежали пятеро заключенных: предполагаемый убийца «колбасного короля» Александр Мавриди, а также Николай Тетеря, Александр Бутнару, Иван Цуркану и Денис Грозаву. В настоящее время четверо из пяти сбежавших из изолятора заключенных задержаны. Розыск организатора побега Александра Мавриди продолжается.

