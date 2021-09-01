Главе подмосковного ИВС избрали меру пресечения в связи с побегом заключенных

Суд ввел запрет на определенные действия врио главы ИВС Истры после признания им вины

В Московской области суд избрал меру пресечения временно исполняющему обязанности начальника изолятора временного содержания (ИВС) Истры, откуда сбежали пятеро заключенных. Об этом сообщила «Ленте.ру» помощник руководителя областного управления Следственного комитета России (СКР) Анна Тертичная.

По ее словам, фигуранту дела введен запрет определенных действий. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, приведших к побегу арестантов из-под стражи. По данным следствия, он отдал распоряжение подчиненным поместить обвиняемых по одному уголовному делу в одну камеру. Там они смогли договориться о единой позиции защиты, чтобы осложнить ход расследования их дела. Кроме того, они разработали план побега. К ним в камеру также попал обвиняемый в убийстве Александр Мавриди.

С попустительства врио главы ИВС окошко в двери камеры осталось открытым, чем и воспользовались арестанты.

На допросе он полностью признал свою вину. Видео с обвиняемым опубликовал СКР на своем YouTube -канале.

На кадрах фигурант дела на допросе у следователя, затем конвой доставляет его в суд.

Ранее 1 сентября сообщалось о задержании руководителя ИВС Андрея Старшинова. 12 августа сотрудников ИВС, дежурного Сергея Лаврентьева и его помощницу Елизавету Бурдаковскую, задержали и обвинили в превышении полномочий. По версии следствия, один из них умышленно отключил камеры в коридоре изолятора, а затем оба сотрудника покинули пост и ушли спать.

В ночь на 6 августа из подмосковного изолятора сбежали пятеро заключенных: предполагаемый убийца «колбасного короля» Александр Мавриди, а также Николай Тетеря, Александр Бутнару, Иван Цуркану и Денис Грозаву. В настоящее время четверо из пяти сбежавших из изолятора заключенных задержаны. Розыск организатора побега Мавриди продолжается.