Задержанный руководитель ИВС Истры признал вину после побега пятерых заключенных

Временно исполняющий обязанности начальника ИВС в подмосковной Истре, задержанный в связи с побегом пятерых заключенных, признал вину в превышении полномочий. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, инкриминируемое подозреваемому Андрею Старшинову преступление позволило арестантам сбежать. Конвой доставил его в суд для решения вопроса об избрании меры пресечения.

Ранее 1 сентября сообщалось о задержании руководителя ИВС. Он не проверил подчиненного и не пресек его действия, когда младший лейтенант полиции распорядился поместить четверых арестантов в одну камеру, где они могли обговорить план побега. Через некоторое время туда же перевели и самого организатора побега — Александра Мавриди.

Временно исполняющий обязанности начальника ИВС также не проверил камеру, а его сотрудники оставили в ней открытым окно для приема пищи. Это позволило арестантам освободиться.

12 августа сотрудников ИВС, дежурного Сергея Лаврентьева и его помощницу Елизавету Бурдаковскую, задержали и обвинили в превышении полномочий. По версии следствия, один из них умышленно отключил камеры в коридоре изолятора, а затем оба сотрудника покинули пост и ушли спать.

В ночь на 6 августа из подмосковного изолятора сбежали пятеро заключенных: предполагаемый убийца «колбасного короля» Александр Мавриди, а также Николай Тетеря, Александр Бутнару, Иван Цуркану и Денис Грозаву. В настоящее время четверо из пяти сбежавших из изолятора заключенных задержаны. Розыск организатора побега Александра Мавриди продолжается.