Сотрудников ИВС Истры со сбежавшими зэками обвинили в превышении полномочий

В Истре двух сотрудников изолятора временного содержания (ИВС), из которого сбежали пятеро заключенных, обвинили в превышении полномочий. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, один из дежурных умышленно отключил камеры в коридоре изолятора, а затем оба сотрудника покинули пост и ушли спать.

Также установлено, что дежурные оставили открытыми «кормушки» — окна на двери камер для передачи еды. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

Ранее сообщалось о задержании двух беглецов из изолятора, Дениса Грозаву и Ивана Цуркану. Жильцы дома в Подольске опознали в новых соседях предполагаемых преступников по фотороботам и обратились в полицию. Зэков доставили в отдел внутренних дел.

Заключенные сбежали в ночь на 6 августа. В бега подались Александр Мавриди, предполагаемый убийца «колбасного короля» Владимира Маругова, а также Николай Тетеря, Александр Бутнару, Иван Цуркану и Денис Грозаву. После случившегося были задержаны сотрудники изолятора — дежурный Сергей Лаврентьев и его помощница Елизавета Бурдаковская.

