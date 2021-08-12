Раскрыты подробности задержания двух сбежавших из ИВС заключенных

Двух сбежавших из ИВС в Истре задержали благодаря жителям Подольска

Двое беглецов из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре были задержаны благодаря жителям подмосковного Подольска. Такие подробности раскрыл «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

Жильцы дома опознали в новых соседях предполагаемых преступников по фотороботам, расклеенным по городу, и сразу несколько человек обратились в полицию Источник в правоохранительных органах

Беглецы отказались от дачи показаний. «Однако позднее один из них передумал и стал менее категоричен в отношении сотрудничества со следствием», — сообщил источник агентства.

35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались на съемной квартире в Подольске, где и были обнаружены оперативниками вечером 11 августа. Также вместе с беглецами были арендаторы квартиры — мужчина и женщина, которых подозревают в пособничестве побегу путем предоставления укрытия фигурантам.

Все четверо были доставлены в территориальный отдел внутренних дел, розыск остальных сбежавших продолжается.

Побег пятерых заключенных

В ночь на 6 августа пятеро заключенных сбежали из ИВС в Истре. Побег совершили Александр Мавриди, Николай Тетеря, Александр Бутнару, Иван Цуркану и Денис Грозаву.

По данным следствия, побег был совершен после того, как дежурный изолятора перевел Мавриди из седьмой камеры в четвертую по его просьбе и забыл закрыть «кормушку» — люк на двери камеры для подачи пищи. Благодаря этому одному из беглецов удалось просунуть руку и открыть крепления наружного засова, а второй замок вообще не был заперт. Затем заключенные покинули помещение и сорвали замок на воротах.

После побега были задержаны два сотрудника ИВС. Их заподозрили в преступлении, предусмотренном пунктом «в» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Также известно, что побег заключенных мог быть спланированным. Мавриди накануне перевели в другую камеру по его личной просьбе к землякам из Молдовы, с которыми он был знаком.

Подозреваемый в убийстве «колбасного короля»

Сбежавший Александр Мавриди — подозревается в убийстве из арбалета «колбасного короля» Владимира Маругова.

По версии следствия, 1 ноября 2020 года Мавриди и его предполагаемый сообщник Павел Ахмедов купили в московском торговом центре арбалет, после чего пробрались в баню, расположенную на территории дома Маругова в деревне Аносино, и убили бизнесмена. После убийства злоумышленники скрылись.

В Истринский ИВС Мавриди был этапирован для проведения следственных действий.