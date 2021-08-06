Появилась версия о любовной связи адвоката с организатором побега из ИВС Истры

Следствие проверяет версию о любовной связи организатора побега из ИВС подмосковной Истры Александра Мавриди с его адвокатом, которая могла принести ему гаечный ключ. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает РЕН ТВ.

С помощью инструмента заключенные смогли вскрыть металлическую дверь камеры. Мавриди накануне побега попросил перевести его в камеру к землякам из Молдавии, обладающим воровскими навыками. Им он предоставил гаечный ключ, а они сумели открыть камеру.

Версия о том, что инструмент могла пронести в ИВС адвокат Мавриди, подкрепляется тем, что ранее ее подозревали в доставке ему же учебника по психиатрии, который он использовал для обмана специалистов на психолого-психиатрической экспертизе. Мавриди сначала признали невменяемым, но после обнаружения в тайнике его камеры книги, отменили эти выводы.

Приоритетным направлением его поисков является Казахстан. Он там прожил долгие годы, и у него остались криминальные связи с этой страной.

В ночь на 6 августа пятеро заключенных сбежали из ИВС в подмосковной Истре. Побег совершили Александр Мавриди, предполагаемый убийца «колбасного короля» Владимира Маругова, а также Николай Тетеря, Александр Бутнару, Иван Цуркану и Денис Грозаву.