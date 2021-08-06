Камеру бежавших из подмосковного изолятора показали на видео

На видео попала камера подмосковного ИВС, из которой совершили побег пятеро заключенных. Запись опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видны двухъярусные кровати, стол, одежда, коридор ИВС и выход на лестницу.

Камера №4 была переполнена — там находились шесть человек. Тем не менее дежурный перевел туда поздним вечером 5 августа Александра Мавриди, обвиняемого в убийстве «мясного короля» Владимира Маругова, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Следователи в настоящий момент выясняют у задержанного сотрудника ИВС причину перевода Мавриди. Он постоянно находился в СИЗО, а в ИВС его привозили только на следственные действия. Следствие считает Мавриди инициатором побега.

Двое арестантов, оставшихся в камере после побега пятерых заключенных, на допросе заявили, что спали и ничего не слышали. Персонал учреждения также не слышал шум, который могли производить беглецы пока скручивали гаечным ключом болты на металлической двери.

После побега полиция возбудила уголовное дело. Следственный комитет России начал расследование по факту превышения должностных полномочий сотрудниками изолятора. Задержан дежурный учреждения.