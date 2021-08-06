Задержан дежуривший во время побега заключенных из подмосковного изолятора временного содержания (ИВС). Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На данный момент он является главным подозреваемым.

Дежурный перевел заключенного Александра Мавриди, предполагаемого организатора побега, из камеры №7 в камеру №4 к его землякам из Молдавии. Также он забыл закрыть окно для подачи еды в камеру.

Побегу пятерых заключенных из ИВС в Истре могли помочь сотрудники полиции. Об этом ТАСС сообщает источник.

Ранее сообщалось, что побег арестантов из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре, предположительно, был спланированным.

На данный момент беглецов из подмосковного ИВС разыскивают в соседних регионах, в том числе в Москве. Следователи допрашивают дежурных изолятора, которые упустили зеков. По распоряжению руководства, комиссия подмосковного полицейского главка срочно выехала в Истру на поиски пятерых сбежавших арестантов.

В ночь на 6 августа пятеро заключенных сбежали из ИВС в подмосковной Истре. Побег совершили Александр Мавриди, предполагаемый убийца «колбасного короля» Владимира Маругова, а также Николай Тетеря, Александр Бутнару, Иван Цуркану и Денис Грозаву.

Управление Следственного комитета России по Московской области сообщило, что зекам удалось сбежать с помощью гаечного ключа. Беглецы скрутили замок в камере, после чего сорвали навесной замок на воротах. Незамеченными арестанты прошли через весь изолятор. Уже на улице они попали на видео с камеры наблюдения. На кадрах видно, как мужчины идут быстрым шагом по улице, практически переходя на бег. Предположительно, они направлялись в сторону железнодорожной станции Истра, которая находится в 20 минутах ходьбы от ИВС.