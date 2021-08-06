Заключенные сбежали из подмосковного изолятора с помощью гаечного ключа

Заключенные сбежали из подмосковного изолятора временного содержания (ИВС) с помощью гаечного ключа, которым выкрутили замки дверей. Об этом сообщила «Ленте.ру» представитель областного управления Следственного комитета России Ольга Врадий.

Как уточняется, около 4 часов утра пятеро заключенных сбежали из ИВС в подмосковной Истре с помощью применения запрещенных предметов — предположительно, гаечного ключа.

В региональном следственном управлении также подтвердили, что среди сбежавших арестантов был Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и лишении свободы столичного адвоката. Остальные четверо привлечены к уголовной ответственности за совершение кражи.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что пятеро заключенных, в том числе фигурант дела об убийстве, сбежали из ИВС в подмосковной Истре. Побег совершили Александр Мавриди, предполагаемый убийца «колбасного короля» Владимира Маругова, а также Николай Тетеря, Александр Бутнару, Иван Цуркану и Денис Грозаву.