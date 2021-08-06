Сбежавшие из подмосковного изолятора заключенные попали на видео

Сбежавшие из подмосковного изолятора временного содержания (ИВС) заключенные попали на видео. Запись с камеры видеонаблюдения публикует Telegram-канал Baza.

Камеры наблюдения, установленные на жилом доме недалеко от изолятора в Истре, зафиксировали пятерых заключенных после побега в 2:46 утра. На кадрах они идут быстрым шагом по улице, практически переходя на бег. Предположительно, беглецы направлялись в сторону железнодорожной станции Истра, которая находится в 20 минутах ходьбы от ИВС.

Ранее управление Следственного комитета России по Московской области сообщало, что зекам удалось сбежать с помощью гаечного ключа. Дежурный ИВС перевел Александра Мавриди из седьмой камеры в четвертую по просьбе одного из заключенных и забыл закрыть «кормушку». Беглецы скрутили замок в камере, после чего сорвали навесной замок на воротах. Незамеченными беглецы прошли через весь изолятор.

Пятеро заключенных, в том числе фигурант дела об убийстве, сбежали из ИВС в подмосковной Истре. Побег совершили Александр Мавриди, предполагаемый убийца «колбасного короля» Владимира Маругова, а также Николай Тетеря, Александр Бутнару, Иван Цуркану и Денис Грозаву.