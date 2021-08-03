СК показал видео из дома похитителя алтайской школьницы

Следственный комитет (СК) России показал видео из дома жителя Алтайского края, который ранее похитил и удерживал в подвале 12-летнюю школьницу. Ролик опубликован на YouTube-канале СК во вторник, 3 августа.

На кадрах, в частности, демонстрируется полуразрушенный забор и участок у дома. Также на видео можно заметить стоящий под деревом прицеп.

По данным следственного управления СК по Алтайскому краю, 40-летний мужчина прежде чем похитить девочку, наблюдал за ней в течение месяца — с июня по июль. 31 июля он заметил школьницу, когда та каталась на велосипеде. Обвиняемый толкнул ребенка, связал ему руки и ноги, а затем надел на него мешок. После этого он погрузил девочку в прицеп мотоблока и увез к себе домой.

Похитителя школьницы объявили в федеральный розыск. Ему заочно предъявлено обвинение по статье 126 («Похищение несовершеннолетней») УК РФ.

Школьница из города Бийска пропала 31 июля — днем девочка уехала кататься на велосипеде и не вернулась домой. В ее поисках были задействованы сотни волонтеров, следователи и сотрудники полиции. В ночь на 2 августа девочка самостоятельно вернулась домой — предполагается, что похититель сам отпустил ее, испугавшись резонанса, который вызвало исчезновение ребенка. Сам он после этого скрылся в лесу.