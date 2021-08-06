Комиссия подмосковного главка МВД выехала на место побега заключенных из ИВС

Комиссия подмосковного главка МВД выехала на место побега заключенных из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По распоряжению руководства, комиссия подмосковного полицейского главка срочно выехала в Истру на поиски пятерых сбежавших арестантов. В настоящее время устанавливается местонахождение беглецов, проводятся необходимые мероприятия для их дальнейшего задержания.

В ночь на 6 августа пятеро заключенных сбежали из ИВС в подмосковной Истре. Побег совершили Александр Мавриди, предполагаемый убийца «колбасного короля» Владимира Маругова, а также Николай Тетеря, Александр Бутнару, Иван Цуркану и Денис Грозаву.

Управление Следственного комитета России по Московской области сообщило, что зекам удалось сбежать с помощью гаечного ключа. Беглецы скрутили замок в камере, после чего сорвали навесной замок на воротах. Незамеченными арестанты прошли через весь изолятор. Уже на улице они попали на видео с камеры наблюдения. На кадрах видно, как мужчины идут быстрым шагом по улице, практически переходя на бег. Предположительно, они направлялись в сторону железнодорожной станции Истра, которая находится в 20 минутах ходьбы от ИВС.

Как ранее сообщалось, побег заключенных мог быть заранее спланированным.