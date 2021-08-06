Побег пятерых заключенных из подмосковного изолятора назвали спланированным

Побег пятерых заключенных из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре мог быть спланированным. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

На это указывают детали. В частности, предполагаемого организатора побега накануне перевели в камеру к его землякам из Молдовы, с которыми он был знаком.

Кроме того, окно для подачи еды в камеру либо не закрыли на ночь, либо закрыли неплотно — это дало возможность заключенным вскрыть замок.

Несмотря на то, что арестанты довольно громко выкручивали замок входной двери, охрана изолятора ничего не услышала.

Побег был совершен, предположительно, в два часа ночи, однако об отсутствии заключенных стало известно лишь на утро во время проверки. Как отмечается, двое сокамерников беглецов отказались от побега и остались в камере.

Установленные на жилом доме недалеко от изолятора в Истре камеры видеонаблюдения зафиксировали пятерых заключенных после побега в 2:46 утра. На записи видно, как мужчины трусцой бегут по проезжей части окрестного двора. Предположительно, они направлялись в сторону железнодорожной станции Истра, которая находится в 20 минутах ходьбы от ИВС. При этом беглецы остались не замеченными полицейскими и не привлекли внимание прохожих.

Пятеро заключенных, в том числе фигурант дела об убийстве, сбежали из ИВС в подмосковной Истре. Среди сбежавших называют Александра Мавриди, предполагаемого убийцу «колбасного короля» Владимира Маругова. Также вместе с ним замечены Николай Тетеря, Александр Бутнару, Иван Цуркану и Денис Грозаву.