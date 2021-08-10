Вскрылись новые детали побега пятерых опасных преступников из подмосковного ИВС

Убийцу «колбасного короля» Владимира Маругова перевели в камеру, из которой он и еще четверо заключенных совершили побег, по его личной просьбе. Новые детали громкого побега вскрылись во вторник, 10 августа, их публикует Telegram-канал «112».

По данным канала, изначально Александр Мавриди и его сообщники находились в разных камерах. Ему удалось убедить дежурного ИВС Сергея Лаврентьева перевести его из камеры №7 в камеру №4, чтобы он мог поиграть в нарды со своими земляками.

Пока ведется розыск беглецов, следователи установили новую жертву киллера Александра Мавриди. Выяснилось, что от его действий пострадала супруга советского академика Тадеуша Тедоровича. Он пытался завладеть ее квартирой стоимостью в 37 миллионов рублей.

6 августа сообщалось, что МВД России объявило вознаграждение за заключенного Александра Мавриди, предположительно организовавшего побег из ИВС в подмосковной Истре.

Побег состоялся в ночь на 6 августа. Помимо фигуранта громкого уголовного дела, в бега подались Николай Тетеря, Александр Бутнару, Иван Цуркану и Денис Грозаву. После случившегося были задержаны сотрудники изолятора — дежурный Сергей Лаврентьев и его помощница Елизавета Бурдаковская. Их заподозрили в преступлении, предусмотренном пунктом «в» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

