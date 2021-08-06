Полиция объявила вознаграждение за сбежавшего из подмосковного изолятора

МВД России объявило вознаграждение за заключенного Александра Мавриди, предположительно организовавшего побег из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре. Об этом сообщает ТАСС.

За помощь в розыске беглеца, обвиняемого в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова, полиция пообещала один миллион рублей.

Ранее сообщалось, что после побега пяти заключенных задержали сотрудников изолятора. Их заподозрили в превышении должностных полномочий. Предположительно, они могли помочь заключенным. В частности, Александра Мавриди накануне перевели в камеру к его землякам из Молдовы.

Кроме того, окно для подачи еды в камеру либо не закрыли на ночь, либо закрыли неплотно — это дало возможность заключенным вскрыть замок.