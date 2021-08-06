После побега пятерых заключенных задержаны сотрудники подмосковного изолятора

В Истре задержали двоих сотрудников изолятора временного содержания (ИВС) после побега пятерых заключенных. Об этом сообщает ТАСС.

Их заподозрили в преступлении, предусмотренном пунктом «в» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Ранее сообщалось, что побег заключенных мог быть спланированным. Предполагаемого организатора побега Александра Мавриди накануне перевели в камеру к его землякам из Молдовы, с которыми он был знаком.

Кроме того, окно для подачи еды в камеру либо не закрыли на ночь, либо закрыли неплотно — это дало возможность заключенным вскрыть замок. Несмотря на то что арестанты довольно громко выкручивали замок входной двери, охрана изолятора якобы ничего не слышала.

Среди сбежавших из изолятора — Александр Мавриди, предполагаемый убийца «колбасного короля» Владимира Маругова; Николай Тетеря, Александр Бутнару, Иван Цуркану и Денис Грозаву, задержанные за кражу.