Двух сбежавших из изолятора в Подмосковье заключенных задержали

Полиция задержала в Подольске двух заключенных, бежавших из изолятора в подмосковной Истре

Сотрудники полиции задержали двух заключенных, которые сбежали из изолятора в подмосковной Истре в ночь на 6 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

«В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий задержаны двое мужчин, совершивших 6 августа побег из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались на съемной квартире в Подольске, где и были обнаружены оперативниками. Вместе с ними были арендаторы квартиры — мужчина и женщина. Их подозревают в пособничестве побегу путем предоставления укрытия фигурантам.

Сейчас все четверо доставлены в территориальный отдел внутренних дел, розыск остальных сбежавших продолжается.

Заключенные сбежали в ночь на 6 августа. Помимо фигуранта громкого уголовного дела, в бега подались Николай Тетеря, Александр Бутнару, Иван Цуркану и Денис Грозаву. После случившегося были задержаны сотрудники изолятора — дежурный Сергей Лаврентьев и его помощница Елизавета Бурдаковская. Они заподозрены в преступлении, предусмотренном пунктом «в» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).