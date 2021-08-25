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МВД увеличило вознаграждение за помощь в розыске Мавриди

МВД увеличило до 1,5 миллионов рублей вознаграждение за помощь в розыске киллера Мавриди
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Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Министерство внутренних дел России увеличило до 1,5 миллионов рублей вознаграждение за помощь в розыске Александр Мавриди, предполагаемого убийцы «колбасного короля» Владимира Маругова, сбежавшего из ИВС в подмосковной Истре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Сумму увеличили на полмиллиона, изначально МВД обещало вознаграждение в размере миллиона рублей. Кроме того, обратившимся в полицию с информацией гарантируют конфиденциальность и безопасность.

Мавриди обвиняется в совершении убийства, вымогательстве, незаконном лишении свободы и в побеге из-под стражи.

В ночь на 6 августа пятеро заключенных, в числе которых Александр Мавриди, Николай Тетеря, Александр Бутнару, Иван Цуркану и Денис Грозаву, сбежали из ИВС в Истре. По данным следствия, побег был совершен после того, как дежурный изолятора перевел Мавриди из седьмой камеры в четвертую по его просьбе и забыл закрыть «кормушку» — люк на двери камеры для подачи пищи. Предположительно, им удалось открыть дверь при помощи гаечного ключа. Четверых беглецов уже удалось задержать.

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