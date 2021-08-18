МВД опубликовало видео задержания участника побега из подмосковного изолятора

МВД опубликовало видео задержания четвертого из пяти участников побега из ИВС в Истре

Видеозапись операции по задержанию четвертого из пяти участников побега из изолятора временного содержания в Истре Александра Бунтару опубликовало МВД РФ.

На кадрах бойцы спецназа распиливают дверь в частный дом, в котором скрывался беглец. Затем силовики заходят в помещение и кладут Бутнару на пол с требованием убрать руки за голову. На его спине виден синий рюкзак.

Четвертого участника побега Александра Бунтару задержали в среду, 18 августа, в поселке Новгородской области сотрудники местного уголовного розыска совместно с коллегами из уголовного розыска главка МВД России по Московской области.

На данный момент началась организация этапирования Бутнару в СИЗО Московской области. Следователями устанавливаются пособники беглеца.

В настоящее время четверо из пяти сбежавших из изолятора заключенных задержаны.

Организатор побега — Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова, — все еще скрывается от следствия. Его розыск продолжается.

В ночь на 6 августа пятеро заключенных совершили побег из ИВС в Истре. В числе сбежавших были Александр Мавриди, Николай Тетеря, Александр Бутнару, Иван Цуркану и Денис Грозаву. По данным следствия, побег был совершен после того, как дежурный изолятора перевел Мавриди из седьмой камеры в четвертую по его просьбе и забыл закрыть «кормушку» — люк на двери камеры для подачи пищи.