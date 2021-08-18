Задержан четвертый из пяти участников побега из подмосковного изолятора

Четвёртый из пяти участников побега из ИВС в Истре задержан в Новгородской области

Задержан четвёртый из пяти заключённых, совершивших побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Это Александру Бутнару. Об этом ТАСС сообщила представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области Ольга Врадий.

Утром 18 августа его задержали в одном из поселков Новгородской области сотрудники местного уголовного розыска совместно с коллегами из уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области.

На данный момент принимаются меры к этапированию Бутнару в СИЗО Московской области.

В настоящее время задержаны четверо из пятерых беглецов. На свободе все еще остается последний участник побега —подозреваемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова Александр Мавриди.