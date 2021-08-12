Третий из пяти участников побега из подмосковного ИВС сдался полиции

Третий из пяти участников побега из ИВС в подмосковной Истре сдался полицейским

В Московской области полиция задержала третьего участника побега из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре. Он сдался полиции. Об этом сообщила «Ленте.ру» представитель областного управления Следственного комитета России Ольга Врадий.

Мужчина доставлен в следственный отдел, сейчас его допрашивает следователь. По информации Telegram-канала «KP.RU», это Николай Тетеря.

Организатор побега Александр Мавриди и заключенный Александр Бутнар пока остаются на свободе, их розыск продолжается.

Ранее сообщалось о задержании двух участников побега из ИВС в Истре. 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались на съемной квартире в Подольске, где были обнаружены оперативниками вечером 11 августа. Вместе с ними задержали арендаторов квартиры — также уроженцев Молдовы. Мужчину и женщину подозревают в пособничестве побегу путем предоставления укрытия фигурантам.

Всех четверых доставили в территориальный отдел внутренних дел.

Двух сотрудников ИВС в Истре, из которого сбежали пятеро заключенных, обвинили в превышении полномочий.

В ночь на 6 августа пятеро заключенных сбежали из ИВС в Истре. Побег совершили Александр Мавриди, Николай Тетеря, Александр Бутнару, Иван Цуркану и Денис Грозаву. По данным следствия, побег был совершен после того, как дежурный изолятора перевел Мавриди из седьмой камеры в четвертую по его просьбе и забыл закрыть «кормушку» — люк на двери камеры для подачи пищи.