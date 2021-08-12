МВД показало задержание сбежавших из подмосковного изолятора

Задержание двоих сбежавших заключенных из подмосковного ИВС на съемной квартире в Подольске снято на видео. МВД предоставило «Ленте.ру» запись спецоперации, проведенной бойцами спецназа.

На кадрах видно, как правоохранители врываются в квартиру и приказывают всем лечь на пол. Двоих мужчин уводят в наручниках. Они представляются на камеру: Денис Грозаву и Иван Цуркану, и говорят, что задержаны за кражу.

Задержанные признались в побеге из ИВС.

Ранее стало известно о поимке троих из пяти беглецов. Грозаву и Цуркану скрывались на съемной квартире в Подольске. Вместе с ними там находились арендаторы: мужчина и женщина родом из Молдавии. Они предоставили укрытие беглецам, поэтому их подозревают в пособничестве. Всех четырех доставили в отдел полиции.

Третий сбежавший Николай Тетеря сам сдался правоохранителям.

В ночь на 6 августа пятеро заключенных сбежали из ИВС в Истре. Помимо трех уже задержанных, побег совершили также Александр Мавриди и Александр Бутнару. По данным следствия, побег был совершен после того, как дежурный изолятора перевел Мавриди из седьмой камеры в четвертую по его просьбе и забыл закрыть «кормушку» — люк на двери камеры для подачи пищи.