Сбежавшего из ИВС киллера Александра Мавриди заметили в Подмосковье

В Подмосковье заметили сбежавшего из изолятора временного содержания (ИВС) киллера Александра Мавриди. Об этом в четверг, 19 августа, сообщает Telegram-канал 112.

Жительница Подольска сообщила в полицию, что видела в подъезде пятиэтажного жилого дома похожего на сбежавшего уголовника мужчину. Полицейские проводят оперативно-следственные мероприятия, и проверяют данную информацию. За предоставление информации, которая будет способствовать поимке Мавриди, МВД объявило награду в размере одного миллиона рублей и гарантировало конфиденциальность и безопасность информаторам.

14 августа в полиции сообщили, что Александр Мавриди может скрываться под именами Александр Николаевич Авилов и Александр Анатольевич Прудников.

6 августа пятеро заключенных сбежали из ИВС в Истре. Побег совершили Александр Мавриди, Николай Тетеря, Александр Бунтару, Иван Цуркану и Денис Грозаву. 35-летний Грозаву и 34-летний Цуркану были задержаны на съемной квартире в Подольске вечером 11 августа.

12 августа в Московской области задержали третьего беглеца Николая Тетерю, который сам сдался полиции. Четвертый беглец Александр Бунтару был схвачен в частном доме в поселке Борки Новгородской области.

В розыске остается Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова.