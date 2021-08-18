Раскрыты подробности поимки четвертого беглеца из подмосковного ИВС

Четвертого сбежавшего из Подмосковного изолятора временного содержания (ИВС) Александра Бунтару задержали в доме, который уже привлекал внимание полицейских. Подробности поимки раскрыл источник в правоохранительных органах, пишет «Московский комсомолец».

По информации издания, сыщики, изучавшие криминальные связи беглецов, выяснили, что Бутнару мог податься в Новгородскую область по месту регистрации. По указанному адресу его не оказалось, он нашелся в частном доме в деревне Борки, где ранее проживали его соотечественники.

Отмечается, что постройка уже попадала в поле зрения полицейских. Ранее они наведывались сюда в 2019 году, когда ребенок жившей там семьи из Молдавии получил травму. Находившаяся в доме женщина рассказала, что вместе с соотечественниками она работает на местной станции техобслуживания.

Ранее, 18 августа сообщалось о задержании Бунтару в одном из поселков Новгородской области.

Организатор побега — Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова, — все еще скрывается от следствия. Его розыск продолжается.

В ночь на 6 августа пятеро заключенных сбежали из ИВС в Истре. По данным следствия, побег был совершен после того, как дежурный изолятора перевел Мавриди из седьмой камеры в четвертую по его просьбе и забыл закрыть «кормушку» — люк на двери камеры для подачи пищи.