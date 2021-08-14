В МВД назвали возможные поддельные имена сбежавшего из ИВС опасного преступника

В МВД заявили, что сбежавший из ИВС в Истре Мавриди может скрываться под двумя именами

В МВД России назвали возможные поддельные имена и фамилии опасного преступника Александра Мавриди, обвиняемого в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в карточке разыскиваемого на территории Московской области беглеца указано, что он родился в Казахстане 16 января 1971 года и может скрываться под именами Александр Николаевич Авилов и Александр Анатольевич Прудников.

За предоставление информации, которая будет способствовать поимке Мавриди, МВД объявило награду в размере одного миллиона рублей и гарантировало конфиденциальность и безопасность информаторам.

В ночь на 6 августа пятеро заключенных сбежали из ИВС в Истре. Побег совершили Александр Мавриди, Николай Тетеря, Александр Бутнару, Иван Цуркану и Денис Грозаву. 35-летний Грозаву и 34-летний Цуркану скрывались на съемной квартире в Подольске, где были обнаружены оперативниками вечером 11 августа и задержаны.

12 августа в Московской области задержали третьего беглеца Николая Тетерю, который сам сдался полиции. Обвиняемые в совершении тяжких и особо тяжких преступлений Александр Мавриди и Александр Бутнару все еще скрываются от следствия, розыск продолжается. Также были задержаны двое пособников побега заключенных из изолятора, против жителей Подмосковья возбуждены уголовные дела.

