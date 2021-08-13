Задержаны пособники побега заключенных из подмосковного ИВС

Задержаны двое пособников побега заключенных из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре. Об этом сообщила «Ленте.ру» представитель областного управления Следственного комитета России Ольга Врадий.

В отношении двух жителей Московской области, подозреваемых в пособничестве к совершению побега заключенных из-под стражи, возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 33, части 2 статьи 313 УК РФ.

По версии следствия, 6 августа пятеро беглецов из ИВС в первую очередь направились к своему знакомому в город Лобня. Он передал им деньги, мобильный телефон и предметы бытового использования. В течение суток беглецы скрывались у мужчины дома. После этого двое сбежавших связались по телефону с еще одним знакомым, который впоследствии перевез их в квартиру в Подольске, где они скрывались до задержания.



Ранее сообщалось о задержании двух из пяти участников побега из ИВС в Истре. 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались на съемной квартире в Подольске, где были обнаружены оперативниками вечером 11 августа.

12 августа в Московской области задержали третьего беглеца Николая Тетеря, который сам сдался полиции.

Обвиняемые в совершении тяжких и особо тяжких преступлений Александр Мавриди и Александр Бутнару все еще скрываются от следствия, розыск продолжается.

В ночь на 6 августа пятеро заключенных сбежали из ИВС в Истре. Побег совершили Александр Мавриди, Николай Тетеря, Александр Бутнару, Иван Цуркану и Денис Грозаву. По данным следствия, побег был совершен после того, как дежурный изолятора перевел Мавриди из седьмой камеры в четвертую по его просьбе и забыл закрыть «кормушку» — люк на двери камеры для подачи пищи.