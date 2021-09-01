На заместителя начальника ИВС в Истре заведено дело после побега заключенных

Дело о превышении полномочий завели на замначальника ИВС в Истре после побега заключенных

На исполняющего обязанности начальника изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре, откуда сбежали пятеро заключенных, завели уголовное дело о превышении полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщила помощник руководителя управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области Анна Тертичная.

В настоящее время проводится допрос подозреваемого. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным Telegram-канала Life Shot, младший лейтенант полиции распорядился поместить четверых арестантов в одну камеру, где они могли обговорить план побега. Через некоторое время туда же перевели и самого организатора побега — Александра Мавриди.

Заместитель начальника ИВС не пресек эти действия, не проверил камеры, а его подчиненные не закрыли окошки для приема пищи.

Ранее, 12 августа, двух сотрудников изолятора временного содержания в Истре обвинили в превышении полномочий. По версии следствия, один из дежурных умышленно отключил камеры в коридоре изолятора, а затем оба сотрудника покинули пост и ушли спать. Они же и оставили открытыми «кормушки» — окна на двери камер для передачи еды.

В ночь на 6 августа из подмосковного изолятора сбежали пятеро заключенных: предполагаемый убийца «колбасного короля» Александр Мавриди, а также Николай Тетеря, Александр Бутнару, Иван Цуркану и Денис Грозаву. В настоящее время четверо из пяти сбежавших из изолятора заключенных задержаны. Розыск организатора побега Александра Мавриди продолжается.

По данным следствия, побег был совершен после того, как дежурный изолятора перевел Мавриди из седьмой камеры в четвертую по его просьбе и забыл закрыть «кормушку».

После случившегося были задержаны сотрудники изолятора: дежурный Сергей Лаврентьев и его помощница Елизавета Бурдаковская.