Четвертый задержанный рассказал о побеге киллера Мавриди из изолятора в Истре

Александр Бутнару, четвертый задержанный за побег из подмосковного изолятора временного содержания (ИВС), рассказал о киллере Александре Мавриди. Подробности допроса приводит «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, Бутнару уверяет, что расстался с убийцей «колбасного короля» Владимира Маругова на следующий день после побега в лесу под Лобней. Мавриди был уверен, что скрыться от погони будет проще поодиночке. На допросе задержанный заявил, что дальнейшими планами киллер с ним не делился.

Также Бутнару заявил, что побег инициировали его сокамерники, а не Мавриди. Более того, план якобы созрел спонтанно и, оказавшись на свободе, заключенные на ходу решали, куда двигаться дальше. При этом они были уверены, что им удастся скрыться.

Бутнару грозит 14 лет за кражи, грабежи и разбойные нападения на дома. Он сбежал из ИВС перед самым приговором.

Его задержали 18 августа в частном доме в деревне Борки Новгородской области. Он стал четвертым пойманным беглецом. Пятый — Александр Мавриди, которого считают организатором побега из ИВС, все еще в розыске.

В ночь на 6 августа пятеро заключенных сбежали из ИВС в Истре. По данным следствия, побег был совершен после того, как дежурный изолятора перевел Мавриди из седьмой камеры в четвертую по его просьбе и забыл закрыть «кормушку» — люк на двери камеры для подачи пищи.