В подмосковном изоляторе, откуда сбежали пятеро зэков, арестант пытался покончить с собой

Задержанный за убийство заключенный попытался покончить с собой в изоляторе в подмосковной Истре, откуда ранее сбежали пятеро преступников. Об этом сообщает MK.RU.

Около трех часов ночи в одной из камер изолятора временного содержания (ИВС) был обнаружен 30-летний житель Тверской области, арестованный за убийство в Волоколамском городском округе. Предположительно, он попытался покончить с собой.

Мужчину доставили в больницу. Медики диагностировали у него неопасные для жизни ранения. После оказания первой помощи заключенного отвезли обратно в ИВС.

Ранее 6 августа стало известно о побеге пятерых заключенных из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. По данным следствия, побег был совершен после того, как дежурный изолятора перевел обвиняемого в убийстве «колбасного короля» Александра Мавриди из седьмой камеры в четвертую по его просьбе и забыл закрыть «кормушку» — люк на двери камеры для подачи пищи. Предположительно, им удалось открыть дверь при помощи гаечного ключа.

Сейчас четверо из них задержаны.

11 августа задержали 35-летнего Дениса Грозаву и 34-летнего Ивана Цуркану, которые скрывались на съемной квартире в Подольске.

12 августа в Московской области был задержан третий беглец. Николай Тетеря сам сдался полиции.

Четвертого, Александра Бутнару, задержали 18 августа в частном доме в поселке в Новгородской области.

В розыске по-прежнему остается Мавриди. Министерство внутренних дел России увеличило вознаграждение до полутора миллионов рублей за помощь в его розыске.