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Из московской колонии сбежал заключенный

Заключенный в колонии в Москве отпросился у дежурного в магазин и сбежал
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Фото: Globallookpress.com

Отбывавший срок за кражи заключенный сбежал из московской колонии. Об этом сообщает MK.RU.

Сообщается, что заключенный в колонии-поселении №3 на улице Верхние Поля в Москве попросил разрешения сходить за продуктами в магазин, который находится за пределами учреждения. Дежурный дал согласие, однако не выделил арестанту конвой. Также за осужденным не был осуществлен надзор, в результате чего он беспрепятственно покинул колонию.

В настоящее время решается вопрос о привлечении выпустивших беглеца без надзора сотрудников колонии к ответственности. По факту халатности следователями проводится проверка.

Ранее, 6 августа, стало известно о побеге пятерых заключенных из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Сейчас четверо из них задержаны.

11 августа задержали 35-летнего Дениса Грозаву и 34-летнего Ивана Цуркану, которые скрывались на съемной квартире в Подольске. 12 августа в Московской области был задержан третий беглец. Николай Тетеря сам сдался полиции.

Четвертого, Александра Бутнару, задержали 18 августа в частном доме в поселке в Новгородской области.

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