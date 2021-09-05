После бунта в хабаровской колонии возбуждено дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели двоих человек в результате конфликта в исправительной колонии строгого режима ИК-14. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным следствия, получили ранения четыре человека в ходе драки между заключенными. Один из них госпитализирован.

Ранее 5 сентября сообщалось, что в хабаровской колонии зэки подняли бунт. Причиной конфликта между осужденными, сотрудничающими с администрацией, и заключенными, живущими по воровским «понятиям», называется убийство «положенца» (вора в законе). Противостояние «красных» (поддерживающих администрацию) и «черных» (живущих «по понятиям») начался несколько дней назад. В колонию ввели спецназ УФСИН, сотрудники переведены на работу в усиленном режиме.