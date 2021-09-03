В УФСИН опровергли информацию о пожаре в колонии с Ефремовым

УФСИН: пожара на территории белгородской ИК-4, где отбывает наказание Ефремов, не было

Пожара на территории исправительной колонии №4 (ИК-4) в Белгородской области, где отбывает наказание актер Михаил Ефремов, не было. Появившуюся ранее в соцсетях и СМИ информацию о возгорании опровергли ТАСС в пресс-службе Управления ФСИН по региону.

«Пожара на территории ИК-4 УФСИН России по Белгородской области не зафиксировано. Пожарная техника для тушения не привлекалась. Учреждение работает в штатном режиме», — отмечается в сообщении.

Ранее 3 сентября Telegram-канал Mash опубликовал видео пожара, произошедшего якобы в ИК-4 в Белгородской области. Там отбывает наказание Михаил Ефремов, и там же содержались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.

В августе стало известно, что суд назначил на 15 сентября рассмотрение кассационной жалобы на приговор Ефремову, осужденному на 7,5 года лишения свободы. Защита артиста указала, что он полностью возместил моральный ущерб и раскаялся в содеянном.

Авария с участием актера произошла 8 июня 2020 года в центре Москвы. Известно, что Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров.