Адвокат Добровинский оценил перспективы жалобы Ефремова на приговор

Жалоба актера Михаила Ефремова вряд ли повлечет отмену приговора по делу о смертельном ДТП. Такое мнение высказал изданию News.ru юрист Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего в аварии водителя Сергея Захарова.

Оценивая перспективы предстоящих судебных слушаний, Добровинский назвал себя скептиком и заявил, что жалоба не сыграет роли в жизни артиста. Он считает доводы, изложенные в ней, несуразными. Добровинский предположил, что Ефремову не везет с адвокатами, и выразил сожаление по поводу падения уровня их профессионализма.

Ранее 4 августа сообщалось, что суд назначил на 15 сентября рассмотрение кассационной жалобы на приговор Ефремову, осужденному на 7,5 года лишения свободы. Защита артиста указала, что он полностью возместил моральный ущерб и раскаялся в содеянном. Также адвокаты подчеркнули, что до аварии актер занимался благотворительностью, получил много благодарностей и госнаград. В колонии Ефремов также получил ряд поощрений за безупречную работу и достойное поведение.

Прокуратура выступила против возможного смягчения наказания Ефремову, заявив, что суд при вынесении приговора действовал законно.

Авария с участием актера произошла 8 июня 2020 года в центре Москвы. Известно, что Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. В результате аварии водитель погиб. Актера приговорили к 7,5 года лишения свободы.