Кассационный суд принял жалобу на приговор Ефремову

В кассационный суд поступила жалоба на приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП

Во второй кассационный суд общей юрисдикции поступила жалоба на приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о ДТП со смертельным исходом. Об этом 16 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В документе защита Ефремова отмечает, что артист полностью возместил моральный ущерб, раскаялся в содеянном. Также адвокаты подчеркнули, что до аварии он занимался благотворительностью, получил много благодарностей и госнаград, а в колонии не получил ни одного замечания и имеет ряд поощрений за безупречную работу и достойное поведение.

Как уточнил собеседник агентства, дата рассмотрения кассационной жалобы еще не назначена.

Ранее прокуратура выступила против смягчения наказания Ефремову и направила в кассационный суд возражение. По мнению гособвинителя, суд действовал законно, для изменения приговора нет никаких оснований.

Авария с участием актера произошла 8 июня 2020 года в центре Москвы. Известно, что Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. В результате аварии водитель погиб. Актера приговорили к 7,5 года лишения свободы.