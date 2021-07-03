Прокуратура выступила против смягчения наказания Ефремову

Прокуратура выступила против смягчения наказания осужденному на 7,5 лет лишения свободы за смертельное ДТП актеру Михаилу Ефремову и направила в кассационный суд возражение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию возражения прокурора.

В документе прокурор просит оставить без изменения приговор артисту, а кассационные жалобы Ефремова и его защитников без удовлетворения. По мнению гособвинителя, суд действовал законно, для изменения приговора нет никаких оснований.

Прокурор напомнил, что Ефремов неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, поэтому не может представлять собой «положительную во всех отношениях личность», как заявляют его защитники. Также прокурор выступает против перевода Ефремова в колонию-поселение, так как это не будет способствовать его исправлению и «восстановлению справедливости». Представляющий интересы потерпевших юрист Александр Добровинский согласился с такой позицией прокуратуры.

В кассационной жалобе Ефремов и его защита просит снизить ему «чрезмерно суровый» срок наказания в связи со слабым здоровьем, перевести его в колонию-поселение. В документе отмечается, что актер полностью возместил моральный ущерб, раскаялся в содеянном, до аварии занимался благотворительностью, имел множество наград, благодарностей и поощрений. Также Ефремов отмечает, что погибший в ДТП не был пристегнут, поэтому его вина «была иной».

Ранее адвокат Ефремова Петр Хархорин рассказал о серьезных изменениях в поведении своего клиента. По словам юриста, артист после попадания в колонию стал абсолютно «другим человеком». В частности, Ефремов показал себя «настоящим русским интеллигентом».

Авария с участием актера произошла 8 июня 2020 года в центре Москвы. Известно, что Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. В результате аварии водитель погиб. Актера приговорили к 7,5 года лишения свободы.