Стало известно о новом иске по делу Ефремова

Гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, Ирина Стерхова подала в суд, чтобы ее включили в список наследников. Об этом стало известно ТАСС.

«Прошу включить меня в круг наследников на имущество Захарова, признать за мной право собственности на наследственное имущество, принадлежавшее ко дню смерти Захарову», — сказано в копии судебного заявления Стерховой.

По словам юриста Александра Добровинского, представляющего интересы вдовы Захарова Маргариты, Стерхову не признали потерпевшей по делу Ефремова. Однако она хочет судиться за деньги погибшего. Юрист уверен, что гражданская жена «пытается нажиться на смерти» и хочет отсудить часть наследства у матери Захарова.

«В данном случае у Стерховой практически нет шансов на успех», — прокомментировал новый иск по делу Ефремова юрист.

Потерпевшими по делу о ДТП проходили старший брат погибшего, его законная жена Маргарита и два сына. Стерхова заявила, что прожила с Захаровым более 22 лет в Москве. При этом он был официально женат, а семья проживала в Рязанской области.

Ранее сообщалось, что адвокаты Ефремова принесли жене, младшему сыну и брату погибшего 2,8 миллиона рублей, затем актер возместил им 111 тысяч рублей, потраченных потерпевшими на похороны. Также были возмещены расходы на адвокатов в размере 300 тысяч рублей. Всего актер выплатил родственникам погибшего более 4,4 миллиона рублей.

Михаила Ефремова осудили на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой — Сергей Захаров впоследствии скончался.