Стало известно о серьезных изменениях Михаила Ефремова

Адвокат российского актера Михаила Ефремова Петр Хархорин рассказал о серьезных изменениях в поведении своего клиента. Об этом стало известно «Газете.ру».

По словам юриста, артист после попадания в колонию стал абсолютно «другим человеком». В частности, Ефремов показал себя «настоящим русским интеллигентом».

Хархорин заявил, что уже много раз общался с актером и только в колонии был уже около восьми раз. Оказалось, что Ефремов в колонии прочитал большое количество книг, также он получил предложение работать в библиотеке.

Однако артист отказался от такой «непыльной работы», заявив, что «должен испить всю чашу и сидит в пошивочном цехе», где «молнии в комбинезоны вставляет». «Это говорит о том, что человек меняется», — отметил Хархорин.

Ранее адвокат Роман Филиппов, защищающий осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова, высказался о психическом расстройстве артиста. По его словам, информация о расстройстве у артиста не соответствует действительности, «кто-то мутит воду», распространяя этот фейк. Ефремов чувствует себя хорошо, на условия содержания в колонии не жалуется, работает и вставляет замочки-молнии.

Авария с участием актера произошла 8 июня 2020 года в центре Москвы. Известно, что Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. В результате аварии водитель погиб. Актера приговорили к 7,5 года лишения свободы.