Назначена дата рассмотрения кассационной жалобы на приговор Ефремова

Суд назначил на 15 сентября рассмотрение кассационной жалобы на приговор актеру Михаилу Ефремову, осужденному на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП. О дате сообщает ТАСС.

Жалобу рассмотрит второй кассационный суд.

Ранее было раскрыто содержание документа. В нем защита Ефремова указала на то, что артист полностью возместил моральный ущерб и раскаялся в содеянном. Также адвокаты подчеркнули, что до аварии актер занимался благотворительностью, получил много благодарностей и госнаград. В колонии Ефремов также получил ряд поощрений за безупречную работу и достойное поведение.

Прокуратура выступила против возможного смягчения наказания Ефремову, заявив, что суд при вынесении приговора действовал законно.

Авария с участием актера произошла 8 июня 2020 года в центре Москвы. Известно, что Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. В результате аварии водитель погиб. Актера приговорили к 7,5 года лишения свободы.

