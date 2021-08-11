Адвокат рассказал о нарушенном обещании Михаила Ефремова

Адвокат Добровинский заявил, что Ефремов не переселил мать погибшего в ДТП курьера

Адвокат Александр Добровинский, представляющий потерпевших в деле о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, рассказал о нарушенном обещании артиста. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам юриста, после аварии, в которой погиб курьер Сергей Захаров, Ефремов дал много обещаний матери жертвы ДТП. Добровинский уточнил, что актер обещал помочь пенсионерке переселиться в новый дом из села под Рязанью. «Но, как говорится, обещать не значит сделать. Дом Марии Ивановны Захаровой стоит как и прежде, и никто ни с какими предложениями помощи не приезжал», — сказал он.

Защитник заявил, что Ефремов, ко всему сожалению, «так и не понял масштаба горя, которое произошло из-за того ДТП». Он пояснил, что об этом свидетельствует кассационная жалоба артиста.

Суд назначил на 15 сентября рассмотрение кассационной жалобы на приговор Ефремову, осужденному на 7,5 года лишения свободы. Защита артиста указала, что он полностью возместил моральный ущерб и раскаялся в содеянном.

Добровинский, комментируя подачу жалобы, заявил, что это вряд ли повлечет отмену приговора по делу о смертельном ДТП. Он считает доводы, изложенные в ней, несуразными.

Авария с участием актера произошла 8 июня 2020 года в центре Москвы. Известно, что Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров.