Раскрыта личность погибшего во время бунта в российской колонии

В колонии ИК-14 в Амурске во время бунта зарезали бывшего фитнес-тренера Артема Ефина

Во время бунта в колонии строгого режима ИК-14 в Амурске погиб бывший фитнес-тренер Артем Ефин. Личность погибшего раскрыл Telegram-канал Amur Mash.

По данным канала, Ефину нанесли несколько ножевых ранений. Он был осужден за вымогательство, разбой и угрозу убийством.

5 сентября стало известно, что в российской колонии строгого режима ИК-14 подняли бунт после конфликта между заключенными, сотрудничающими с администрацией, и заключенными, живущими по воровским «понятиям».

По предварительным данным, погибли двое заключенных. В тяжелом состоянии госпитализированы пять человек.