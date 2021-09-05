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Названа причина бунта в российской колонии

Бунт в хабаровской колонии произошел из-за бытового конфликта «черных» группировок зэков
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Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Причиной драки заключенных в хабаровской исправительной колонии строгого режима №14 (ИК-14) стал бытовой конфликт. Об этом в воскресенье, 5 сентября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, причиной драки стал бытовой конфликт двух "черных" группировок, переросший в драку с погибшими», — сказал он.

«Черными» группировками в местах лишения свободы называют сообщества, приверженные тюремной субкультуре. Их сторонников также отличает то, что в них все неформальные вопросы (включая те, что связаны с администрацией) решают представители криминального мира.

«Судя по всему, конфликт между группировками возник не спонтанно: он готовился несколько дней», — отметил источник.

Ранее стало известно, что во время бунта в колонии погиб бывший фитнес-тренер Артем Ефин. Ему нанесли несколько ножевых ранений. Он был осужден за вымогательство, разбой и угрозу убийством.

5 сентября в российской колонии строгого режима подняли бунт после конфликта между заключенными, сотрудничающими с администрацией, и заключенными, живущими по воровским «понятиям».

По предварительным данным, погибли двое заключенных. В тяжелом состоянии госпитализированы пять человек. Возбуждено уголовное дело.

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Предыстория: Раскрыта личность погибшего во время бунта в российской колонии
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