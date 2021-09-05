Стало известно о состоянии раненых во время бунта в хабаровской колонии

Заключенного из ИК-14, расположенной в городе Амурск Хабаровского края, прооперировали, он в тяжелом состоянии находится в реанимации. Об этом сообщили «Интерфаксу» региональном Минздраве.
Пациент госпитализирован в нейрохирургическое отделение городской больницы №7 в Комсомольске. Еще двое осужденных, пострадавших во время бунта в колонии, направлены на лечение в Амурскую больницу в состоянии средней тяжести.
По данным Следственного комитета России, в конфликте двух «черных» группировок погибли два человека, четверо получили ранения. Среди погибших бывший фитнес-тренер Артем Ефин. Ему нанесли несколько ножевых ранений. Он был осужден за вымогательство, разбой и угрозу убийством.
5 сентября в российской колонии строгого режима заключенные подняли бунт после конфликта. Возбуждено уголовное дело.