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Стало известно о состоянии раненых во время бунта в хабаровской колонии

Минздрав: заключенный из ИК-14 в Амурске находится в тяжелом состоянии, двое — в среднем
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Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Заключенного из ИК-14, расположенной в городе Амурск Хабаровского края, прооперировали, он в тяжелом состоянии находится в реанимации. Об этом сообщили «Интерфаксу» региональном Минздраве.

Пациент госпитализирован в нейрохирургическое отделение городской больницы №7 в Комсомольске. Еще двое осужденных, пострадавших во время бунта в колонии, направлены на лечение в Амурскую больницу в состоянии средней тяжести.

По данным Следственного комитета России, в конфликте двух «черных» группировок погибли два человека, четверо получили ранения. Среди погибших бывший фитнес-тренер Артем Ефин. Ему нанесли несколько ножевых ранений. Он был осужден за вымогательство, разбой и угрозу убийством.

5 сентября в российской колонии строгого режима заключенные подняли бунт после конфликта. Возбуждено уголовное дело.

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Предыстория: Названа причина бунта в российской колонии
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