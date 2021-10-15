Направляющиеся к бунтующим в колонии ОМОН и Росгвардия попали на видео

В колонии №1 во Владикавказе бунт, к месту направляются ОМОН и Росгвардия

ОМОН и Росгвардия направляются к бунтующим в исправительной колонии строгого режима №1 во Владикавказе. Соответствующая видеозапись, сделанная очевидцем, опубликована в Telegram-канале Mash Gor.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, в колонии произошел конфликт между сотрудниками и осужденными. Сейчас она контролируется заключенными, однако бунта в ней нет. Снаружи к колонии стянули полицейские силы.

Источник ТАСС отметил, что бунт устроили около 200 человек.

Вечером 15 октября издание Baza сообщило, что около шестисот заключенных устроили бунт в исправительной колонии №1 во Владикавказе. По информации источника, арестанты разбили камеры наблюдения и внутренние двери в колонии.