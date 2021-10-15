Появилось видео поимки изнасиловавшего школьницу россиянина

Появилось видео поимки россиянина, накануне сбежавшего из ульяновской колонии и изнасиловавшего школьницу. На кадрах, опубликованных Следственным комитетом России (СКР), видно, как полицейские набрасываются на мужчину, кладут его на землю, после чего застегивают на запястьях наручники. Позже его доставили для допроса к следователю.

По данным СКР, 29-летнему россиянину грозят два уголовных дела за изнасилование и разбойное нападение.

По версии следствия, 14 октября в Астрахани мужчина набросился на местную жительницу возле гаражей. Угрожая ножом, он отобрал у нее ценности и мобильный телефон, а затем под угрозой убийства изнасиловал девушку. По горячим следам оперативники вышли на след подозреваемого и произвели задержание.

Также выяснилось, что 10 октября задержанный совершил изнасилование 15-летней возвращавшейся домой школьницы в Волгограде. В ходе комплекса судебных экспертиз и исследований было установлено, что подозреваемый является зэком, сбежавшим из колонии-поселения в Ульяновской области. Сотруднику этой колонии грозит разбирательство по статье 293 («Халатность») УК РФ.